Préhistoire : plus ressemblantes aux rhinos qu’aux chevaux, les licornes auraient cependant bel et bien existé…

La bête, déjà assez originale comme cela, l’est encore davantage à cause de sa corne unique et imposante. Sur base des fossiles de crânes découverts, on estime qu’elle avait probablement une base plus deux fois plus large que celle des rhinocéros actuels (50 centimètres). Et sa hauteur serait… vertigineuse. Deux mètres. Mais pour quelle utilité ? Différentes théories sont sur la table à propos de cet appendice géant (dont aucun fossile n’a encore été retrouvé), comme le souligne Pierre-Olivier Antoine, spécialiste des espèces disparues de l’université de Montpellier, cité par le journal canadien La Presse : " Il y a un débat chez les Russes à propos de la fonction de la corne, mais à mon avis, ça devait servir pour les combats, pas pour labourer le sol et en détacher du fourrage, comme certains le pensent ".