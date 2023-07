Préface saison 2023-2024 : le Standard entre (re) construction, doute et ambition

On le sait, les supporters du Standard de Liège sont parmi les plus fervents du championnat. Et si l’on se met à leur place, on imagine que ces dernières années ont été plutôt compliquées. A chaque saison qui débute, son lot d’incertitudes. L’exercice 2023-2024 qui démarrera pour les Liégeois ce dimanche à St-Trond ne fera que confirmer cette constatation. Franchement, il est très difficile à ce moment-ci d’imaginer ce que pourrait être cette saison. L’équipe a de nouveau perdu certains de ses cadres : Dussenne, Laifis, Cimirot, Alzate, Zinckernagel ne sont plus là, mais surtout son entraîneur : Ronny Deila parti de manière un peu chaotique vers le Club de Bruges. Ce départ a fait particulièrement mal aux supporters et à la direction qui voyait dans le Norvégien, un homme capable d’incarner sur le long terme le projet Standard.

Pour compenser tout cela, des joueurs sont venus ou revenus et un entraîneur a été choisi : Carl Hoefkens assisté par la légende Yaya Touré.

Et il se peut que le Standard vive une saison de rêve car l’alchimie peut prendre et être sublimée par ce fantastique public. Mais pour cela il faudra que le club chasse le plus rapidement possible les nombreuses incertitudes qui planent une fois de plus sur l’enfer de Sclessin…