Préface saison 2023-2024 : Anderlecht veut mieux sauter pour ne plus reculer...

Comme souvent, pour enclencher la mécanique des transferts, un mouvement marquant est nécessaire. De préférence dans le sens des départs. Et encore plus s'il génère des fonds pour faire bouger les lignes. A cet égard, le transfert de Bart Verbruggen vers Brighton, est un cas d'école. Voici un homme, débarqué à Anderlecht pour une croûte de pain, à l'instigation d'un ancien entraîneur de gardiens batave. Un homme qui aura réussi à supplanter le numéro 1 Hendrick Van Crombrugge, à élever son niveau, son assurance, son aura, au fil de chaque sortie et, au final, à rejoindre la Premier League pour 20 millions €, dans la foulée d'un Euro Espoirs où il se sera mis en vitrine, même si les Pays-Bas ont, comme la Belgique, échoué à franchir le premier tour... Un homme qui aura rapporté... 40 fois sa mise de départ !

On l'a vu la saison dernière avec Verbruggen mais aussi Islam Slimani, la prépondérance de disposer d'un bon gardien et d'un bon attaquant est une évidence dans le monde du football. Sans ces deux joueurs (le second judicieusement "pioché" lors du mercato hivernal), qui sait si Anderlecht n'aurait pas fini plus bas encore en Jupiler Pro League... Et aurait-on seulement parlé de quart de finale de coupe d'Europe ? Poser la question, c'est quasiment y répondre...

Pour remplacer le buteur algérien, rapidement devenu une icône auprès des fans, Anderlecht n'a pas hésité à viser haut et à taper fort en attirant l'international danois Kasper Dolberg, embourbé dans une expérience peu concluante à Nice, et séduit par la perspective de bosser sous la houlette d'un duo de compatriotes : Jesper Fredberg et Brian Riemer, le très affable et enthousiaste entraîneur des Mauves. L'ancien grand espoir de l'Ajax espère se relancer à l'ombre de Saint-Guidon, et sa présence facilitera peut-être aussi la venue d'autres joueurs de renom...

Pour le poste de gardien, le sporting s'est tourné vers le championnat français pour y débaucher le désormais ex-portier de Toulouse, Maxime Dupé, forcément moins connu de ce côté de la frontière mais qui aura pour mission d'apporter son expérience (30 ans, 83 matchs en Ligue 1, et encore beaucoup plus en Ligue 2) et son jeu au pied. Ces dernières saisons, Anderlecht a parfois trop versé dans le jeunisme à outrance (notamment durant l'ère Kompany). Les derniers transferts opérés (Vertonghen, Slimani, Dupé,...) montrent qu'il y a bien une tentative de rééquilibrage de moyenne d'âge, indispensable pour retrouver une certaine stabilité. Tout est toujours question de dosage...

Autre transfert entrant enregistré : celui du Gembloutois Louis Patris, auteur d'une saison remarquée avec OHL. Avec ce transfert, Anderlecht renoue avec des pratiques du passé, qui voyaient le club jeter son dévolu sur des joueurs ayant d'abord marqué le championnat pour d'autres écuries plus modestes, avant d'effectuer le "grand saut" (qui l'est un peu moins aujourd'hui...). L'arrivée de Patris marque sans doute la fin de l'aventure pour Amir Murillo, toujours généreux et offensif sur son flanc droit, mais dont les errances défensives et les approximations tactiques auront eu raison de la patience des dirigeants anderlechtois (sans parler de celle des supporters...).

A cette heure, le mercato bruxellois est encore très loin d'être bouclé puisque l'idée n'est pas seulement de compenser les départs, mais aussi d'injecter de la valeur ajoutée pour viser le Top 6. La blessure de Yari Verschaeren et le départ de Lior Refaelov rendent indispensable la venue d'un joueur créatif, en complément d'Amadou Diawara et Majeed Ashimeru, qui ont prouvé toute leur valeur la saison dernière.

Mais ce n'est pas tout. Il manque encore un défenseur gauche pour concurrencer le très talentueux, mais encore inconstant, Moussa N'Diaye, un défenseur central pour pallier l'éventuel départ de Zeno Debast, un ailier, un ou deux médians supplémentaires, et pour bien faire un deuxième attaquant... De nombreux noms ont circulé (Canos, Zalazar, Hezze, Adel, Bürgy,...). A l'heure actuelle, aucun de ces dossiers n'a (encore) abouti. Ceux de l'attaquant argentin Luis Vazquez et du milieu de terrain néerlandais Justin Lodwijk sont, en revanche, en passe de l'être. Mais vu que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, on attendra le mois de septembre avant de lever ou de baisser le pouce...