Préface 2023-24 - Stabilité et collectif, Charleroi valide toujours la touche Mazzù

S’est ajouté cet été le back droit slovène Zan Rogelj, en provenance du Tirol. " Trois formats rapides qui apportent de la vivacité et permettent un jeu plus dynamique en transition " glisse le Directeur Général Pierre-Yves Hendrickx : " Pour le reste, les valeurs restent les mêmes : un bloc solide et bien organisé. Avec Felice, on sait ce qu’on a et on sait où on va : tout se passe dans la transparence, la clarté et le respect. "

Enfin, le Sporting a définitivement acquis Youssouph Badji, jusqu’alors en prêt de Bruges. Pour une fois, Charleroi a donc surtout acheté avant de vendre : le bénéfice de neuf exercices financiers consécutifs en positif… même si le dernier, pour l’exception, sera légèrement négatif. " Il n’y a pas péril en la demeure : nous avons toujours 18 millions d’euros de fonds propres… " poursuit Hendrickx.

Joris Kayembe a ainsi rejoint Genk et la vente de Ken Nkuba n’a échoué… que parce que l’antilope zébrée s’est blessée lors des amicaux de fin de saison écoulée. Vakoun Bayo a retrouvé son port d’attache de Watford et Ali Gholizadeh, en fin de cycle et déjà prêté en Turquie l’an passé, a rejoint Lech Poznan. Reste à voir le sort des deux Carolos les plus bankables Adem Zorgane (cité à Lyon) et Hervé Koffi (sur le calepin de Lorient) mais qui, dixit PYH, " sont toujours pleinement motivés par le projet carolo. "