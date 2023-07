Préface 2023-24 – Le grand chambardement à l’Union Saint-Gilloise, le miracle annuel sera-t-il éternel ?

C’est bel et bien le tour de force imposé aujourd’hui à Blessin, le successeur désigné après la rupture (à demi-)surprise de l'USG avec le toujours ambitieux Karel Geraerts : recomposer un effectif immédiatement performant… alors même que l’Union a tracé sa magie sur un groupe de guerriers nés ensemble à l’étage inférieur, guidés par l’appétit de revanche… et surtout auteurs de deux saisons aux résultats quasi miraculeux au regard du budget du club (le 9e seulement, encore aujourd’hui, de D1A) !

La rançon de la gloire est connue : c’est le pillage annuel… mais monnayé cher et vilain – on va y revenir. Après avoir perdu l’an passé trois de ses pions majeurs (Deniz Undav, Casper Nielsen et Kaoru Mitoma), l’Union a vidé cet été les casiers de cinq de ses cadors : le capitaine Teddy Teuma (Reims, 5 millions), le buteur Victor Boniface (Leverkusen, 20 millions + 8 en bonus... ce qui en ferait le deuxième plus gros transfert sortant de l'histoire de la Pro-League derrière Charles De Ketelaere !), Ismaël Kandouss (Gand, 3 millions), Siebe Van der Heyden (Majorque, 3 millions) et Oussama El Azzouzi (Bologne, 2 millions). Sans compter qu’après leurs prêts, Simon Adingra et Yobe Vertessen ont retrouvé Brighton et le PSV Eindhoven. Et qu’en hiver déjà, Dante Vanzeir avait rejoint New York (9 millions).

Et si la curée n'était pas terminée ? En cas d'offre juteuse (ou de début de championnat raté...), Lazare Amani, Bart Nieuwkoop et Loïc Lapoussin pourraient aussi mettre les voiles d'ici la fin août...