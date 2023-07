Préface 2023-24 : le Club Bruges griffé Ronny Deila, gare au mastodonte blessé

Dans ce charivari, la maison Breydel a confié ses manettes sportives a un nouveau guide, chipé (entre divers mensonges et non-dits) à sa consœur de Sclessin… Du haut de son aura naturelle et de sa capacité à transcender rapidement un groupe, Ronny Deila est chargé de faire oublier les Carl Hoefkens, Alfred Schreuder, Scott Parker et autre Rik De Mil et ramener la furia gagnante incarnée par le tandem Michel Preud’homme-Philippe Clément.

Foi des suiveurs, la greffe n’a pas (encore) pris. Ni côté jeu, ni côté résultats… Car exceptions faites d’un 3-0 face au Beerschot et d’un… 0-22 face aux aimables hautboïstes de Heist, la préparation n’a fourni que des revers (Zulte Waregem, Feyenoord, Go Ahead Eagles, AZ) ! Et ce jeudi arrive Aarhus, en Conference League, et 3 tours préliminaires à franchir – encore un exercice d’humilité pour les Brugeois, après tant d’exercices de Champions League…