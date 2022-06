Predator : teaser sous haute tension pour The Prey, prequel très inhabituel

C’est désormais Disney qui possède Fox et qui relance la franchise de manière surprenante avec Prey (Proie en français) qui montre l’arrivée d’un prédateur il y a 300 ans en terre commanche. Et c’est une Commanche, Naru (jouée par Amber Midthunder, amérindienne et membre de la nation Sioux) qui va le combattre dans ce film qui sera disponible en streaming en août.

Film qui aura droit à une version doublée en commanche (tant qu’à faire, ils auraient pu faire une version originale en commanche sous-titrée mais les Américains n’aiment ni les versions doublées, ni les sous-titres).