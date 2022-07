Précompte immobilier, taxe de circulation : la hausse automatique pourrait faire mal

Exemple avec le précompte immobilier, la taxe que chaque propriétaire de biens doit payer tous les ans. Il varie en fonction de la région où vous habitez mais également de votre commune. Le montant de ce précompte se base sur le revenu cadastral (RC) calculé par le service public fédéral, en fonction du niveau d’inflation.

"Cette taxe est calculée sur base d’un indice des prix à la consommation qui est défini à un moment précis de l’année", nous explique Nicolas Yernaux, le porte-parole du Service public de Wallonie (SPW). "Pour cet exercice-ci (dont les premiers avertissements extraits de rôle seront envoyés dans les prochaines semaines) cela a été calculé en janvier 2022, date à laquelle l’inflation était déjà présente mais encore relativement stable et donc avant le début de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix qu’on connaît depuis lors. Il n’y a donc pas d’indexation majeure à attendre cette fois-ci. En revanche, en janvier 2023, quand on recalculera sur base de l’indice des prix à la consommation, et vu la tendance actuelle qui est toujours à la hausse, là on peut s’attendre effectivement à une augmentation significative de ce précompte immobilier.", dit-il.