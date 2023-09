Précompte immobilier : le ras-le-bol des petits propriétaires immobiliers qui ont vu leurs taxes exploser en 2023

Pour autant, Lucy n’envisage pas de quitter sa commune. Elle y est attachée et ne se voit pas immigrer en région wallonne car elle veut rester proche de ses enfants. Il n’en reste pas moins que le précompte immobilier pèse bien moins lourd en Wallonie qu’à Bruxelles.

Si nous comparons le précompte immobilier d’un petit appartement bruxellois de 80 m2 avec celui d’une maison de 300 m2 avec jardin dans le Brabant wallon, nous constatons que le précompte est moins élevé pour la maison du Brabant Wallon. Les précomptes immobiliers des régions wallonne et bruxelloise ont pourtant subi une même indexation de 10% en raison des problèmes d’inflation mais à Bruxelles, plusieurs communes y sont allées de leurs centimes additionnels, comme l’explique Didier Hamal, le président du Syndicat National des Propriétaires (SNPC) : "Le hic, c’est que certaines communes ont décidé de majorer, de manière conséquente, les taux des additionnels communaux. Tous les propriétaires sont évidemment scandalisés et se demandent pourquoi les communes ne se sont pas réfrénées dans cet appétit fiscal alors que toutes les autres charges des propriétaires augmentent et qu’en plus on a limité l’indexation de leur revenu locatif".