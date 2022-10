Précommander son pain : la solution des boulangeries pour économiser de l’énergie

Dans la province de Namur, à Hamois et Silenrieux, une stratégie de "précommandes" a été mise en place par deux boulangeries. Outre une régulation de la production pour éviter les invendus, le but est principalement de : "ne plus faire tourner ce frigo présentoir qui est ouvert et consomme beaucoup", "ne plus chauffer le bâtiment alors que personne ne s’y trouve ou que nous produisons", ou encore à contrecœur de, "diminuer le coût que représente le personnel en modifiant les horaires d’ouverture du commerce", comme l’expliquent Josette et Marc, boulangers dans la commune de Cerfontaine.

Et, toujours au micro de l’équipe de Boukè, Marc se confie sur une raison plus personnelle : "Ouvrir plus tard me permettra de ne plus faire la nuit, donc d’avoir un autre confort de vie". Un nouveau rythme qui débloque aussi du temps pour développer des nouveautés ainsi que pour approvisionner les distributeurs à pains présents dans des villages voisins.