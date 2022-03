"Précipitations" : mère au bord de l’implosion, Pétra cherche une échappatoire. Heureusement, elle entend des voix…

Précipitations de Sophie Weverbergh chez VERTICALES est le sixième roman de cette nouvelle édition du Prix Première.

Portrait d’une femme au bord de l’implosion. Pétra a 37 ans, elle est enceinte, mère déjà d’un petit garçon et belle-mère de deux autres enfants. Son quotidien c’est celui d’une femme au foyer, se chargeant de tout : elle range, elle récure, elle vit, comme elle le dit, « au bord de l’évier, entourée d’eau sale et de vaisselle. » Elle se compare à sa mère, à la nouvelle compagne de son ex-mari, aux femmes belles et parfaites, toujours à son désavantage. Pétra, en réalité, cherche sa place. Ou plus exactement, une autre place, presque malgré elle, car, au fond, elle tente de répondre aux injonctions de la société, elle désire jouer du mieux qu’elle peut le rôle que l’on a écrit pour elle, mais elle n’y arrive tout simplement pas.