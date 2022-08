Précipitations artificielles: l’humain peut-il faire lui-même la pluie et le beau temps ?

"La réponse est très clairement non", soutient le climatologue. "Les ensemencements de nuages permettent éventuellement d’accélérer le processus de précipitation, mais vous n’allez jamais faire pleuvoir un nuage qui n’a pas envie de pleuvoir. Pour l’instant, nous sommes en situations de sécheresse, il n’y a pas beaucoup de nuages, et en plus, ces quelques nuages ne sont pas des nuages qui génèrent des précipitations."

Vous pourrez balancer toutes les microparticules que vous voulez

"Vous pourrez balancer toutes les microparticules que vous voulez sur ces nuages-là, vous n’arriverez pas à les faire pleuvoir. Donc non, l’ensemencement de nuages n’est pas une solution pour lutter contre la sécheresse."

Certaines études scientifiques avancent que l’ensemencement des nuages permet tout de même d’augmenter la quantité de pluie de 10 à 20%, mais c’est assez modeste et cela ne résoudra pas les problèmes de sécheresse.

Cette technique est par contre utilisée de manière efficace pour déclencher des orages avant qu’ils ne deviennent trop violents. Cela permet par exemple d’éviter qu’il ne grêle sur des cultures fragiles et à haute valeur ajoutée comme les vignobles de Bourgogne.