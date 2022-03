Précarité menstruelle : la Wallonie va distribuer 2,5 millions de protections périodiques aux femmes en difficulté

Depuis des années, les associations de terrain, les mouvements féministes mettent l’accent sur ce problème de santé. La Wallonie lance un projet pilote à grande échelle. Grâce à un budget de 440.000 euros, elle va aider à la distribution de protections périodiques gratuites.

"La distribution s’effectuera sur les provinces de Hainaut, Namur et Liège. Les Femmes prévoyantes socialistes coordonneront la distribution de 2,5 millions de serviettes et tampons aux femmes touchées par cette précarité. Il faut savoir que sur la vie d’une femme, ces protections représentent un coût d’environ 10.000 euros. Ça ne peut pas être un poids sur la vie d’une femme, on va donc aider en proposant que des serviettes soient mises à disposition gratuitement dans des centres de planning, des centres d’éducation permanente, des abris de jour, des abris de nuit ou encore des services sociaux", explique Christie Morreale, la Ministre wallonne de la Santé.

Outre la gratuité, c’est également un moyen de fournir de l’information à ces femmes et d’éventuellement leur proposer un suivi médical. La Ministre ne cache d'ailleurs pas sa volonté de voir un jour ces protections périodiques gratuites pour toutes.