Précarité étudiante : elles vendent des photos de leurs pieds

Thomas (nom d'emprunt), 30 ans, est fétichiste des pieds. Il ressent du désir sexuel et de l'excitation pour cette partie du corps. Il explique : "Internet m'a permis de découvrir tout ce monde-là, même si finalement j'étais attiré par des pieds de femmes en réel, pas seulement sur les réseaux sociaux. Je n'ai cependant jamais acheté de photos puisqu'on peut en trouver certaines gratuitement".

Selon Marie-Hélène Plate, coordinatrice du Service d'Ecoute et d'Orientation Spécialisé, un service de prévention pour ce type de fantasmes, l'attrait pour ce genre de photos s'explique : "Chaque personne est différente, on ne peut pas faire de généralisation sur cette attirance envers les pieds. Chacun a son vécu et ses expériences, sexuelles ou non. L'humain a toujours une préférence pour une partie du corps en particulier. Les pieds appartiennent aux parties les plus fantasmées avec les cheveux et la poitrine. Mais avec ce phénomène de photos, on peut quand même parler de mode. Les gens se lancent dedans parce qu'ils ont vu sur les réseaux que ça fonctionne".