Précarité étudiante : des repas à 1€ ? Impossible en Belgique, "mais on continue le combat !" prévient la FEF

À l’UCL, on va encore plus loin. Sur le campus de l’Alma, beaucoup d’étudiants se dirigent vers la cantine Martin V pour trouver un plat du jour, complet et chaud, au prix tarifé de 3,60€. Et il est plébiscité par les étudiants grâce à ce prix abordable.

Mais pour quelques-uns d’entre eux, on peut encore faire mieux. Clara a choisi le plat du jour : "Je pense qu’on pourrait baisser encore plus les prix parce que je vois beaucoup d’étudiants qui prennent des repas de la maison. Ce n’est pas très pratique pour eux mais ils n’ont pas le choix".

Derrière le comptoir, Gianna, la responsable de la cantine, entend les crispations de certains : "Il y a quelques étudiants, avec qui je discute beaucoup, qui me disent que payer 3,60€ tous les jours, c’est clairement difficile. Mais avec ce prix-là, ils mangent un plat sain avec viande, poisson, légumes et féculents. S’ils devaient préparer ça eux-mêmes, je pense que ça leur reviendrait plus cher", nous révèle-t-elle.