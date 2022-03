Précarité énergétique : Monique sur le fil du rasoir

Avec l'envolée des prix, difficile de payer ses factures pour de plus en plus de monde. En Belgique, un ménage sur cinq n'arrive plus à payer toute l'énergie pour ses besoins élémentaires.



C'est le cas de Monique par exemple, elle habite dans une petite maison sociale du Brabant Wallon et vit sur le fil depuis quelques mois. Obligée de surveiller en permanence sa consommation d'électricité, elle débranche ses appareils, charge à l'avance un compteur à budget chez elle et a malgré tout beaucoup de mal à garder la tête hors de l'eau, alors qu'elle a travaillé toute sa vie…

Un témoignage éloquent recueilli par Simon Bourgeois.