Préavis de grève dans l’enseignement : "pour les enseignants : trop is te veel"

Faut-il s’attendre à des arrêts de travail dans l’enseignement ? "Rien n’est encore fixé", nous dit Elisabette Pessoa. "Tout va dépendre de la réponse du gouvernement et du cabinet" au dépôt du préavis de grève. Un préavis de grève qui couvre toute la législature et donc pratiquement toute l’année scolaire.

Muriel Vigneron admet que le message envoyé aux parents n’est pas celui d’une sérénité, "mais pour les enseignants ce n’est pas non plus la sérénité". Elle rappelle que les réformes s’enchaînent "et on met souvent la charrue avant les bœufs". Et donc "pour les enseignants : trop is te veel".

Ce lundi 28 août, jour de rentrée scolaire, le ministre-président wallon Pierre-Yves Jeholet (MR) était l’invité de la Matinale sur la Première et il ne comprend pas la position des syndicats. "C’est dommage, parce qu’après la crise sanitaire que le monde de l’école a connue, après les inondations, avec la réforme importante du pacte d’excellence qui demande beaucoup d’énergie aux enseignants, aux directions et aux écoles, je pense qu’on avait besoin pour cette rentrée d’un message de sérénité, de stabilité."