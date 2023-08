"C’est vraiment dommage." En ce premier jour d’école, le ministre-président wallon Pierre-Yves Jeholet fait sa rentrée (la dernière avant les élections régionales et fédérales de juin 2024) sur La Première, en direct d’une école d’Oreye, en région liégeoise. Il réagit au préavis de grève déposé dès ce lundi par les syndicats libéraux et socialistes.

"Je rappelle que le pacte d’excellence, ce n’est pas un menu à la carte, c’est une réforme qui a été voulue par le monde politique, mais aussi par tous les acteurs du monde de l’école, y compris les syndicats."

Les syndicats s’opposent au décret sur le développement des compétences et l’évaluation des enseignants votée le 19 juillet. Une évaluation qui pourrait déboucher sur un licenciement, si aucun progrès n’est constaté après la mise en place d’un accompagnement individuel de l’enseignant.

"Aujourd’hui, dans tous les métiers, on est évalué. Je ne vois pas pourquoi les enseignants ne seraient pas évalués parce que ça contribue aussi à la qualité de l’école. […] Ça reste peut-être en travers de la gorge de certains syndicats, mais la réforme, elle a été votée au Parlement pendant les vacances et on compte bien aller au bout de cette réforme."

Souplesse

Pierre-Yves Jeholet évoque aussi le problème de pénurie dans l’enseignement. Il souligne que c’est un problème qui ne concerne pas que sa fédération : "65 millions de professeurs manquent dans le monde."

"Il faut rendre le métier attractif et probablement être beaucoup plus souple. On a déjà pris des mesures en matière de mobilité entre réseaux. Il faut aussi faire en sorte que les travailleurs du privé, puissent, en matière de langue notamment, intégrer de façon plus souple l’enseignement."

Quant à la réforme du calendrier scolaire, Pierre-Yves Jeholet espère une harmonisation des calendriers flamands et germanophones avec le nouveau rythme francophone. Pour l’enseignement supérieur, il précise : "Nous y travaillons, mais on verra si on peut y arriver ou pas." Il ne promet rien pour cette législature.