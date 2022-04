Préavis de grève chez Ryanair : "Le salaire moyen est entre 1200 et 1400 euros pour un temps plein"

Les syndicats du personnel de bord de Ryanair déposent un préavis de grève à durée illimitée. Le personnel dénonce le salaire et les conditions de travail. Ce mouvement risque bien de s’étendre à toute l’Europe. Un steward de la compagnie aérienne low cost témoigne.

Malgré ses 13 ans d’expérience chez Ryanair, Yvan gagne à peine 1650 euros nets par mois. Et souvent, sa fiche de paie affiche encore moins… "Comme la compagnie ne paie pas le brut complet chaque mois, on n’arrive jamais à 1600 euros nets. Le salaire moyen est entre 1200 et 1400 euros pour un temps plein", explique le Portugais de 47 ans.

On est seulement payés pour les heures où on est dans les airs

Seules ses heures de vol sont comptabilisées comme heures de travail. Le check-in, l’embarquement, le débarquement et les retards de vols de plus en plus fréquents ne sont pas rémunérés. "On est seulement payés pour les heures où on est dans les airs", ajoute Yvan.

Et si la compagnie fournit le premier uniforme, le reste est à la charge du steward. Pour ce faire, Yvan dispose d’une indemnité de 43 euros par mois. Une somme qui est loin d’être suffisante.