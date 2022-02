Préavis de grève à la prison de Turnhout après l’agression d’un gardien

L’homme qui a attaqué le gardien proviendrait d’un centre de psychiatrie légale, où des personnes ayant commis des infractions pénales mais jugées inaptes reçoivent des soins spécialisés. Cependant, lorsque les centres rencontrent des problèmes avec des internés ou lorsque ces derniers deviennent trop violents, ils les envoient en prison, explique l’ACOD. Mais celles-ci n’ont ni les effectifs ni les connaissances nécessaires pour fournir des soins appropriés.

"Les prisons ne sont pas faites pour les internés. Nous constatons qu’ils sont de plus en plus fréquemment envoyés en prison, mais nous ne pouvons pas leur offrir l’aide nécessaire", souligne pour sa part le secrétaire du VSOA, Eddy De Smedt. Le personnel pénitentiaire n’est pas suffisamment formé pour cela, selon lui.

C’est pourquoi les trois syndicats ACOD, ACV et VSOA ont déposé un préavis de grève. "Une consultation aura lieu cette semaine et nous aborderons le récent incident, mais aussi d’autres problèmes structurels tels que le manque de personnel et la surpopulation carcérale", indique de son côté le secrétaire de l’ACV, Frank Conings.