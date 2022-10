Pré-en-bulle, au secours du lien parents-enfant dans le Hainaut occidental

Le soutien se poursuit ensuite après l’accouchement, toujours sur demande de la famille et en fonction de ses souhaits. L’accompagnement cherche, à présent, à écarter tout obstacle à l’épanouissement du lien parent-enfant. Se posent alors des questions telles que "comment donner un bain ?", "comment préparer un biberon ?", "comment le porter ?" auxquelles les assistants sociaux vont aider à apporter des réponses. Ils vont également apporter des pistes dans la recherche d’une crèche, la souscription à une mutuelle,… Matériellement, l’ASBL peut également intervenir si elle en constate le besoin, via des prêts d’équipements : poussette, vêtements pour bébé, écharpe de portage,… Tout est mis en œuvre afin de préserver la dignité de la maman et du papa dans leur job de parents.

Entièrement gratuit, le travail de Pré-en-bulle se poursuivra généralement jusqu’à l’entrée à l’école maternelle de l’enfant qui marque la fin de l’accompagnement et, si besoin, le passage de relais à d’autres institutions des régions de Tournai, Mouscron, Comines ainsi que Leuze-En-Hainaut et Péruwelz. Pré-en-Bulle existe depuis janvier 2016, et a pu être créé grâce aux dons du grand public à Viva for Life dont le soutien financier persiste, encore aujourd’hui, et permet au service de poursuivre sa mission.