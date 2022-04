"Pré de chez nous", un nouveau label pour la viande de boeuf

Ce sont des bovins de la race Blanc-Bleu-Belge qui sont une nouvelle fois valorisés avec cette nouvelle filière. Les consommateurs veulent savoir d'où vient leur viande. Le circuit-court est valorisé, comme le confirme Bernard Gotta, maître chevilleur: "Le consommateur, ce qu'il veut, c'est savoir d'où le produit provient. Si c'est à trois kilomètres, dans une commune voisine, il est content. Et automatiquement, notre artisan boucher est content de lui mettre ce service-là."

Une alimentation qui réduit la production de méthane des ruminants

Régulièrement, les éleveurs bovins sont critiqués par rapport à la quantité de méthane rejetée par les animaux. A Andenne, l'entreprise Dumoulin produit un aliment qui réduit précisément la quantité de méthane. "On va, dans nos formulations, utiliser des graines de lin que l'on va cuire par l'extrusion et qui vont avoir un double avantage de faire une viande délicieuse et riche en Oméga 3 mais surtout diminuer la production de méthane, le méthane étant reconnu comme un gaz à effet de serre" explique Thibaut Vanvolsem, Directeur du département "nutrition" à l'entreprise Dumoulin.