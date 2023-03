Compléments de pensions illégaux au parlement : "je n'ai pas été pendant 52 ans au parlement pour entendre des conneries comme ça", dit Herman De Croo

Herman de Croo affirme avoir reçu ces montants de "bonne foi", il est furieux et ne mâche pas ses mots : "J'apprends aujourd'hui que mon ami Bracke et moi-même, nous échappons au plafond Wijninckx (ndlr : qui limite le montant des pensions). Alors, moi je veux bien arrêter tout versement, je me réserve le droit de déposer plainte, bien sur. Quand Madame La présidente m'a téléphoné, je tombais des nues. C'est pas à moi de vérifier les conditions de paiements, c'est à vous à vérifier. Je rage, d'autant plus que j'ai renoncé à mon indemnité de sortie officielle. C'est scandaleux, je n'ai pas été pendant 52 ans au parlement pour entendre des conneries comme ça."

Selon la VRT, Siegfried Bracke qui se trouve actuellement en Afrique du Sud, ne veut pas commenter "quelque chose dont il ne connaît pas les tenants et les aboutissants".