Pratiquement 1000 kilomètres à boucler entre les étapes : le parcours de la Vuelta féminine interpelle

La première édition du Tour d'Espagne féminin, sous son nouveau format de sept jours, débutera par un contre-la-montre par équipes le 1er mai à Torrevieja, sur la Costa Blanca, et se terminera le 7 mai par une étape de montagne dans les Asturies, finissant par l'ascension des lacs de Covadonga, ont annoncé les organisateurs mardi. Si cela permet enfin au cyclisme féminin de continuer à grandir, l'écart et la distance à parcourir entre les étapes interpellent.

La Vuelta Femenina, le Tour d'Espagne féminin, proposera, en 2023, pas moins de sept jours de course avec un total de 730,5 km à parcourir. Au-delà des étapes, il faudra arriver tôt chaque soir si l'on ne veut pas aller dormir à l'aube pour repartir le lendemain.

Les distances entre les étapes posent question. Si l'on s'intéresse à la ville d'arrivée et celle de départ du lendemain, voici les distances à parcourir : 38 km, 177 km, 132 km, 58 km, 326 km et 213 km. Exceptés pour deux distances, les autres dépassent les 130 km et l'une va même jusqu'à 326 km. Un total légèrement inférieur à 1000 km, soit plus de trajet en voiture qu'en vélo durant l'épreuve. Cela fera donc beaucoup de route à boucler pour repartir le lendemain. Et quand on sait qu'il faut passer par la case douche, massage, repas et parfois contrôle anti-dopage : on se dit que les engagées risquent d'être bien tard au lit. De ce point de vue-là, heureusement pour elles, l'épreuve ne dure qu'une semaine. On sait qu'il n'est pas rare de boucler une petite centaine de kilomètres sur les courses à étapes de manière générale. Dans ce cas précis, les organisateurs devraient probablement être plus attentifs pour les éditions futures.

C'est la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, qui a remporté les deux dernières éditions du Challenge by La Vuelta, ancienne appellation de la course. Le Challenge by La Vuelta était disputé en une journée à Madrid de 2015 à 2017. Un chrono a été ajouté en 2018 et l'épreuve a été disputée en trois jours en 2020, quatre jours en 2021 et cinq jours l'année dernière. Cette année, ce sera la première fois que le Tour d'Espagne durera sept jours. Après le contre-la-montre initial, il y aura trois étapes de plaine, une étape de moyenne montagne et deux étapes de montagne, avec une arrivée finale au sommet.