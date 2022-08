Prague prévoit une réunion urgente des ministres de l’Énergie des États membres de l’Union européenne

Les ministres de l’Énergie de l’UE s’étaient réunis la dernière fois fin juillet, et avaient décidé de s’engager dans un plan "volontaire" de réduction de la consommation de gaz dans chaque pays. Chacun des 27 doit tenter de réduire de 15% sa demande en gaz par rapport à la moyenne des 5 années précédentes, de quoi éviter des coupures soudaines et pénuries.

Précédemment, les 27 avaient déjà décidé de tenter de remplir au maximum (minimum 80%), avant l’hiver, les installations de stockage souterrain de gaz dont disposent la plupart des États européens.

Entre-temps, les livraisons venant de Russie, principalement via le gazoduc Nord Stream 1, restent bien inférieures aux capacités. Gazprom, qui livre via ce gazoduc, ne l’utilise qu’à 20% de ses capacités ces dernières semaines, et a annoncé une interruption de plusieurs jours la semaine prochaine, pour maintenance.

Les prix de l’énergie se sont envolés ces derniers jours en Europe, cumulant les records.