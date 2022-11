"Prague au service de Moscou" : retour sur les opérations secrètes menées par la Russie dans un documentaire exceptionnel

Aujourd’hui, tandis que la guerre – " opération militaire spéciale " selon Vladimir Poutine – déclenchée par la Russie fait rage en Ukraine, on voit que la Biélorussie, également nommée Bélarus et dont la capitale est Minsk, met ses forces et son territoire au service de son imposant voisin. Quelles en sont les raisons ? Parmi celles-ci, il y a l’Histoire dont Poutine se sert allègrement pour crédibiliser son agression.

Autrefois principauté de Polotsk, l’actuelle Biélorussie est intégrée au Grand-duché de Lituanie au XIIIe siècle. En 1386, cet État s’allie au Royaume de Pologne et, avec la signature de l’Union de Lublin le 1er juillet 1569, les deux pays forment désormais la République des Deux Nations, sous la présidence d’un roi : " Rex regnat et non gubernat ", " Le roi règne mais ne gouverne pas ". Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la République s’affaiblit, elle est progressivement dépecée, la Biélorussie étant finalement annexée par l’Empire russe…