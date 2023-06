PQ, bouchons d'oreilles, batterie portable... : tout ce qu'il faut prévoir pour passer un bon festival

La saison des festivals approche ! Dans une semaine, Couleur Café débutera à Bruxelles avant un long été rempli de good vibes avec notamment Les Ardentes, Dour, Les Francofolies de Spa, Scène-sur-Sambre ou encore le Ronquières Festival. Si tu comptes aller t'ambiancer à un ou plusieurs de ces festivals, voici un petit récapitulatif de ce qu'il ne faut surtout pas oublier d'amener si tu veux passer cet été festif et musical sans encombre.

Un téléphone… chargé !

S’il y a bien un outil hyper utile, c’est bien sûr ton smartphone ! D’abord parce que tu devras sûrement l’utiliser pour montrer ton ticket à l’entrée, mais aussi pour consulter le programme via l’application du festival ou encore retrouver tes potes après vous être perdus de vue pendant un pogo.

Sauf que pour faire tout ça, il faut de la batterie ! Si les festivals prévoient des zones de chargement, il vaut quand même mieux t’équiper d’un power bank si tu en as un. Ca t’évitera de faire la file ou d’attendre 3 heures au soleil que ton téléphone recharge au stand. Sinon, il y a aussi l’option gsm à l’ancienne : la batterie tiendra plusieurs jours et tu seras tranquille. Le seul bémol, c’est que tu ne pourras pas prendre de photos ou de vidéos avec un vieux Nokia.

De quoi se rafraîchir

On le sent depuis plusieurs semaines maintenant, il fait super chaud ! Et il ne faut pas sous-estimer la chaleur en festival. Le grand soleil associé à l’alcool peut clairement devenir problématique. N’oublie donc pas de t’hydrater ! Et avec de l’eau surtout, ne pense pas que tu peux éviter la déshydratation en ne buvant que de la bière. Les festivals prévoient normalement des points d’eau à différents endroits sur leur site, n’oublie donc pas d’embarquer ta gourde avec toi. N'oublie pas non plus de te protéger du soleil, et pour ça il y deux grands incontournables : te couvrir la tête (casquette ou bob Tarmac dispo à notre stand) et mettre de la crème solaire.

Niveau hygiène, vu l'état des sanitaires dans les campings des festivals (surtout après 4 jours), il vaut mieux prévoir le coup. Il faut bien sûr prendre le nécessaire dans ta trousse de toilette, mais aussi des lingettes humides qui peuvent être très utiles en festival, un essui en microfibre (qui sèche rapidement), des rouleaux de papier WC et des mouchoirs. Pense aussi à t'équiper en préservatifs ou en moyen de contraception.

Le style pas à tout prix

On comprend que tu puisses avoir envie de sortir tes plus beaux styles de festival, mais ne néglige pas le confort non plus. D'autant que tu seras sûrement un peu triste de dégommer ta nouvelle paire de sneakers blanches quand tu déambuleras dans les allées en terre du site de Couleur Café.

Et puis il y a aussi les verres de bière qui devant certains concerts peuvent se renverser ou être lancés sur ta plus belle chemise, ce serait dommage. À toi donc trouver le juste milieu entre ton style, ton confort, et ton envie de salir certains vêtements ou pas.

Bien dormir

Les journées en festival sont intenses, il vaut donc mieux s'assurer de passer des bonnes nuits si tu as choisi l'option camping. En plus de la base (tente, sac de couchage, matelas, gonfleur,...), n'oublie pas une chose : tu risques d'avoir des voisins bruyants. Une paire de bouchons d'oreille pourra donc t'être super utile pour dormir, et aussi pour ne pas trop t'abîmer les oreilles si tu es trop proche des enceintes pendant les concerts.

Pour le camping, une lampe de poche peut aussi être hyper pratique si tu rentres te coucher tard dans la nuit. Si tu es au camping avec plusieurs ami(e)s, installer une tonnelle au milieu de vos tentes pour vous établir un petit campement est un plus (surtout si vous prévoyez des chaises de camping). D'ailleurs si tu veux mettre l'ambiance sur ton campement, n'hésite pas à amener un petit baffle portable pour s'enjailler avant d'aller voir les concerts. Si tu es fumeur, pense à protéger la planète et équipe-toi dans cendrier portatif que tu pourras vider dans les poubelles du festival.

Avec tout ça, tu seras paré pour passer ta meilleure saison des festivals !