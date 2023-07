Power Trip Festival : Judas Priest remplace Ozzy Osbourne

Judas Priest rejoindra AC/DC à l'affiche du samedi soir du premier festival Power Trip qui aura lieu en octobre à l'Empire Polo Club d'Indio, en Californie. Le groupe a été choisi pour suite au retrait d'Ozzy Osborne de l'événement, annoncé hier.

Le festival, qui aura lieu du 6 au 8 octobre, va réunir "six groupes emblématiques qui définissent cette musique forte et puissante" : Guns N' Roses et Iron Maiden (vendredi 6 octobre), AC/DC et Judas Priest (samedi 7 octobre) et Metallica et Tool (dimanche 8 octobre).

Judas Priest a publié un communiqué, entièrement écrit en lettres capitales, exprimant sa joie d'avoir été ajouté à l'affiche : "POWER TRIPPERS, ÊTES-VOUS PRÊTS POUR DU HEAVY METAL À LA JUDAS PRIEST ! NOUS SOMMES EXCITÉS ET PRÊTS À ÉLEVER NOS DOUBLES CORNES TRÈS HAUT ENSEMBLE. NOUS SOMMES EXCITÉS ET PRÊTS À ÉLEVER NOS DOUBLES CORNES TRÈS HAUT ENSEMBLE. NOUS GARDERONS LA FOI DANS LE MÉTAL LORS DE CET ÉVÉNEMENT MONDIAL UNIQUE EN SON GENRE À BOSTON !