“Power Rangers” : pourquoi un tel succès ?

Sentant la bonne affaire, le producteur Haïm Saban décide d’adapter le sentaï pour le public américain dans les années 90. Il conserve les costumes, les combats, les robots. Mais il fait cette fois appel à des acteurs américains plutôt que japonais et modifie les intrigues. Mighty Morphin Power Rangers est né. La série fait un carton aux Etats-Unis et puis ailleurs dans le monde. Un succès plutôt inattendu pour un type de production rarement exportée, à l’exception de Bioman, diffusé chez nous dans le “Club Dorothée” en 1987.

Depuis, les Power Rangers squattent les écrans. La série en est à sa trentième (!) saison. Plus de 900 épisodes ont été diffusés. Trois films sont sortis au cinéma en 1995, 1997 et 2017. La saga se décline à plusieurs reprises en jeux vidéo. Les produits dérivés autour de la franchise rapportent plus de quatre milliards d’euros de bénéfice chaque année. En 2018, la marque de jouets Hasbro rachète la licence plus de 470 millions d’euros. La fièvre du Spandex ne semble pas faiblir, même après autant d’années. Go, Go, Power Rangers !