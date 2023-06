Pouvons-nous continuer à penser du mal des autres ?

Le jugement négatif est le propre de tout être humain. C’est notre naturelle condition humaine qui nous entraîne à avoir une critique sur l’ensemble des choses tant soit bien de façon positive mais aussi de façon négative, il en est ainsi.

Il faut se laisser aller dans nos propres ressentis, c’est essentiel, il ne faut pas se faire "violence", il faut les accueillir. Si je pense quelque chose de négatif, c’est qu’il se passe en moi quelque chose qui m’envahit de la sorte, ça me parle. On peut le penser, il faut s’y autoriser, c’est sain mais, de là à propager des rumeurs c’est tout autre chose.

Pour pouvoir gérer des situations négatives, on extériorise, on envoie la charge émotionnelle en dehors de nous et l’autre est la cible idéale !

Les enfants par exemple font parfaitement ressortir les choses en jouant. Faire jouer les gens c’est une bonne parade comme Marie-Agnès nous le propose dans son guide. Il importe ensuite d’utiliser cela de façon positive pour moi et mes relations. C’est un bon processus à mettre en place.

C’est utile de parler de notre peur. Il ne faut pas la nier, il faut même partir de là. Qu’est-ce que j’en fais ? J’ai peur mais en même temps je peux voir le côté positif, je peux entrevoir les bienfaits à court et moyen terme de cette crise terrible. Je transforme cela en opportunités, on peut repenser nos modèles personnels, nos modèles économiques,… On transcende ainsi la situation même si la peur en est le stimulus premier.

Et donc oui, on ne renie pas notre nature, on continue à penser du mal des autres mais on va au-delà, on transforme nos jugements en percevant les trésors qui se cachent derrière ça.