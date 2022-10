Pouvoir d’achat : pour de nombreux Belges, les dépenses pour les animaux de compagnie restent une priorité

Un impact se fait néanmoins sentir en ce qui concerne les accessoires et autres gadgets. Dans le centre de toilettage de Sonya Gooris, on constate : "en magasin, les achats impulsifs ont freiné un petit peu. La petite friandise, le petit jouet… certaines personnes vont réfléchir à deux fois avant d’acheter". Même constat dans une animalerie waterlootoise. On achètera plutôt une peluche qui durera dans le temps qu’un jouet plus éphémère…

Selon une étude effectuée par la fédération du commerce, le marché de l’animalerie est en croissance de 11% chaque année, boosté par la hausse du nombre de chiens et chats dans le royaume.