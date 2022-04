Pouvoir d'achat : grande journée de mobilisation ce vendredi, à l'appel du front commun syndical.

Les syndicats manifestent ce vendredi un peu partout en Belgique en front commun. Une manifestation pour le pouvoir d’achat. Les syndicats réclament notamment la révision de la loi sur la compétitivité des entreprises de 1996 qui, estiment-ils, empêche de négocier des salaires plus élevés.

La CSC estime que "tout augmente, sauf nos salaires" et dénonce une loi "absurde" de blocage des salaires. Quant à la FGTB, on peut lire sur son site que "les factures d’énergie et de carburant sont impayables et les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes pour compenser cette hausse".

Selon les organisations syndicales mobilisées, ce vendredi parmi lesquelles on retrouve également la CGSLB, augmenter les salaires est pourtant la meilleure façon d’aider les travailleurs contre l’envolée des prix de l’énergie, de la nourriture et des logements.