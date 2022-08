Pouvoir d'achat : ces aliments que vous n'imaginiez pas pouvoir congeler.

L'interprofession laitière française est formelle : on peut mettre sa brique de lait au congélateur et ce, pendant six mois tant qu'il est dans son contenant. Cela concerne le lait pasteurisé ou stérilisé car le lait entier ne se garde dans cette condition que deux mois. Pas de surprise, le froid va provoquer la coagulation des graisses. Vous n'aurez ainsi pas d'autre choix que de le remuer convenablement avant son utilisation, le mieux étant de s'en servir en cuisine et en pâtisserie.

Même prescription pour le beurre, qui peut rester dans son emballage d'origine avant d'être mis dans une feuille d'aluminium. Vous disposerez de six mois pour vous en servir. L'interprofession conseille plutôt de conditionner le beurre en petites portions pour éviter le gaspillage et faciliter son utilisation.

Même la crème liquide peut être gardée au congélateur pour peu qu'on prenne le temps de la battre au préalable. Cependant, n'imaginez pas réussir une future chantilly en utilisant une crème qui vient d'être décongelée...

Au rayon des fromages, la congélation fonctionne surtout pour les pâtes pressées : cantal, mimolette, Saint-Nectaire... Il suffit de les glisser dans un sac congélation et de chasser l'air. On peut aussi prendre le parti de le râper pour piocher dans le congélateur à sa guise. Pour des raisons de textures altérées par le froid, mieux vaut ne pas tenter l'expérience avec du fromage frais. Camembert et époisses deviennent pour leur part farineux quand ils sont placés au congélateur...