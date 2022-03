Poutine renversé par les réfrigérateurs vides ?

Le seul vrai pouvoir capable de renverser Poutine, c’est son peuple !

Ce qui est formidable avec cette chronique économique, c’est qu’elle permet aussi de dialoguer avec les lectrices et les lecteurs. Je me nourris quotidiennement de vos remarques. Justement, l’un de vous, avocat de métier et ami par la même occasion a attiré mon attention sur une superbe interview de Boris Akounine dans Le Point.

Boris Akounine est un romancier, essayiste, historien et l’un des meilleurs connaisseurs de la Russie à laquelle il a consacré une partie de sa vie via la rédaction d’une histoire de la Russie en 9 tomes écoulés à 2 millions d’exemplaires. Et que dit en substance Boris Akounine ? Que le vrai pouvoir capable de renverser Poutine, c’est son peuple. Pour l’instant, cet intellectuel reconnaît que le pouvoir en place bénéficie de la désinformation des médias russes. Des médias qui depuis des années répètent à l’envi que la Russie est grande, que Poutine est formidable et que l’Ukraine est mauvaise. Comme il n’y a pas de médias d’opposition, c’est le seul discours audible aujourd’hui en Russie. Mais comme le dit Boris Akounine, en Russie, ils ont une expression pour dire que le changement viendra, je cite "de la bataille entre le téléviseur et le réfrigérateur ". Autrement dit, au fur et à mesure que les chaînes de télévision vont être saturées de propagande pro Poutine, au même moment, les réfrigérateurs seront de plus en plus vides. Or, dit-il, c’est exactement ce qui s’est passé dans les années 80 avec l’Union soviétique. A l’époque, les citoyens russes avaient aussi subi un lavage de cerveau complet, mais quand les frigos et les garde-mangers se sont retrouvés vides, les Russes ont enfin commencé à s’intéresser à la politique. Au départ, c’était des intellectuels dissidents, après, c’était l’homme de la rue, par centaines de milliers qui ont défilé pour réclamer un changement radical…