Poutine, le PDG de Russie SA et son OPA sur Ukraine SA

Pour l’Ukraine comme pour le Covid, les spécialistes se succèdent à la télévision et à la radio. Chacun y va de sa théorie, et dans le cas de Poutine, je dirais même que chacun projette sa propre névrose.

Pour les uns, Poutine est un fou, pour d’autres, c’est un dictateur isolé des réalités de son peuple, et pour d’autres, comme l’économiste et géographe français Pascal Perri, c’est au contraire quelqu’un de très rationnel. En tant que géographe, il a regardé la carte de l’Ukraine et en particulier les lieux de combats, et son résumé est simple : ce sont les richesses du sous-sol ukrainien qui sont les véritables raisons de cette invasion et non pas uniquement des raisons politiques, historiques ou de sécurité contre les missiles de l’OTAN.

Selon Pascal Perri, Poutine est en train de réaliser un HOLD-UP industriel et agricole de grande ampleur, et cela au mépris du droit international. Poutine estime qu’il ne fait que copier les Américains qui ont "mené des guerres coloniales au Moyen-Orient, qu’ils ont mis la main sur l’Irak et qu’ils entretiennent une relation de connivence avec l’Arabie saoudite et les pétromonarchies du Golfe" écrit-il dans Les Echos. En clair, selon le géographe, Poutine fait la même chose que les Américains, mais avec le sous-sol ukrainien qu’il considère être son jardin naturel…