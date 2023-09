"Poutine et les oligarques" : Mikhaïl Khodorkovski, l’oligarque qui a servi d’exemple

Ne manquez pas les deux épisodes de la mini-série documentaire de Paul Moreira Poutine et les oligarques, ce mardi soir à 20h05 sur Tipik et en replay sur Auvio.

Le début des années 1990 marque la fin du communisme en Russie, qui va radicalement changer de politique économique. Une shock therapy s’impose et conseillé par des experts américains, le pays se tourne vers un capitalisme complètement démesuré. L’opportunité pour certains entrepreneurs décomplexés, appelés oligarques, d’étendre rapidement leur pouvoir jusqu’à prendre la main sur la vie politique.

L’un de ces oligarques s’appelle Mikhaïl Khodorkovski. Cet ancien leader des Jeunesses communistes est un businessman dans l’âme. Il a toujours deux coups d’avance, jusqu’à se faire remarquer par Mikhaïl Gorbatchev. Au fil des années, le flamboyant Khodorkovski est parvenu à créer un empire. Il fonde notamment la banque Manotep et rachète surtout, en 1995, la compagnie pétrolière Ioukos.

L’influence des oligarques est quasi totale, mais le peuple russe commence à gronder. Il est temps d’assurer la succession de Boris Eltsine et en 2000, Vladimir Poutine est élu président. L’ex-agent du KGB doit leur permettre d’échapper à l’indignation populaire. Mais à quel prix ? Mikhaïl Khodorkovski va servir d’exemple. Il est emprisonné et dépouillé de son entreprise pour évasion fiscale et blanchiment d’argent. Le message est clair : obéir ou tout perdre. Poutine devient leur leader incontesté.

