Poutine a demandé à l'Azerbaïdjan de respecter les droits des Arméniens du Karabakh

Les premiers pourparlers entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du Nagorny Karabakh, au sujet d'une réintégration de ce territoire sécessioniste, se sont achevés après environ deux heures de discussions ce jeudi matin. C'est ce qu'ont annoncé des médias d'État azerbaïdjanais. L'Azerbaïdjan évoque des discussions "constructives" et que d'autres pourparlers se tiendront "le plus vite possible".

L'Arménie a par ailleurs indiqué ne pas prévoir à ce stade d'évacuation de masse de la population arménienne du Nagorny Karabakh, attendant les résultats des négociations sur la réintégration du territoire séparatiste à l'Azerbaïdjan.