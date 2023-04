"Poutine a appris à s’imposer par des moyens psychologiques, comme celui de passer pour un fou" selon un ex-agent du KGB

"Quand on est espion, on apprend à tirer et on fait un petit stage commando puis on passe au métier de recueil d’informations. Un peu comme d’être journaliste, mais l’information est secrète et je peux utiliser des méthodes de menaces, d’empoisonnement, voire la torture…" explique Sergueï Jirnov.

Lunettes caméra photographique, stylo scanner, pierre creuse où l’on cache des pellicules sont quelques-uns des gadgets employés n’ont pas pour les espions en Russie, mais pour les sources présentes sur le terrain. Pour assurer le contrôle des opérations, Sergueï Jirnov, comme d’autres, passe son temps à écrire des papiers interminables. L’ennui le gagne. En 1988, il se fait détacher et revient à ses premières amours : le monde francophone.

"Ma plus grande mission a été d’infiltrer l’ENA à Paris. En 1991, je suis à Paris, boursier de l’ENA. Je suis réputé être un brillant journaliste soviétique. Tout est parfait mais tout s’écroule. Octobre 1991, Gorbatchev interdit le KGB puis Eltsine fait interdire le parti communiste. Décembre 1991, l’URSS disparaît. La Fédération de Russie devient la plus grosse partie de l’Union soviétique. Elle récupère ses armes nucléaires, son siège aux Nations Unies et le service d’espionnage. Le KGB qui travaillait pour le parti communiste ne sait plus pour qui il travaille et craint la débâcle. Je suis peut-être le seul à m’en réjouir car j’y vois la source d’être libéré de tous les contrats que j’ai signés avec eux".