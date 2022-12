"Pourvu qu'elles soient douces" de Mylène Farmer : entre éloge de la sodomie et mythe du poète libertin

Mylène Farmer chante Pourvu qu’elles soient douces en 1988 et devient numéro un en France. Le morceau devient un tubes qui traverse les générations et pourtant l'auteure-compositrice-interprète franco-canadienne lance des références sexuelles explicites. Le tout combiné avec une certaine prouesse poétique, tant les allusions et figures de style foisonnent dans le texte. Analyse.

On ne présente plus Mylène Farmer, véritable machine à tubes et Terminator à spectacles. Son nouvel album L’emprise cartonne déjà. Un nouveau disque de Mylène Farmer, pour les fans, cela correspond à une visitation ou, au moins, à l’annonce du retour sur terre de Marie-Madeleine. Mais connait-on vraiment le sens de ses plus grandes chansons ? Exemple avec Pourvu qu'elles soient douces.