Poursuite du chantier d’Elia dans la rue des Nations-Unies à Seraing

C’est un des gros chantiers de l’été en région liégeoise : Elia installe des câbles souterrains entre la centrale Turbine-gaz-vapeur de Seraing et le poste électrique de Rimière, sur la commune de Neupré. Ces travaux entreront dans une nouvelle phase dès le 7 août prochain.

Le chantier se poursuit à Seraing entre la rue des Nations-Unies et l’Athénée royal de l’Air Pur. La circulation va donc y être temporairement modifiée avec l’instauration de sens unique en partant du rond-point route de Rotheux/rue de Plainevaux vers l’Athénée royal de l’Air Pur. Une déviation sera aussi mise en place (via la rue des Sables et la rue de Plainevaux).

Le chantier consiste à poser les installations électriques sur la bande de gauche de la rue des Nations-Unies (dans le sens route de Rotheux-athénée) et commencera par une phase préparatoire sur la bande de droite. Le trottoir de la bande de droite sera supprimé. Les piétons seront donc invités à emprunter celui de gauche.

Durant la première phase (à partir du 7 août), les automobilistes et les cyclistes pourront emprunter la bande de gauche pour rejoindre le quartier de l’Air Pur. Durant la seconde phase, à partir du 20 août, le chantier se déroulera sur la bande de gauche. La circulation des véhicules sera donc déplacée en bande de droite. Il est à noter qu’en raison de la réalisation d’un puit de jonction, la rue des Nations-Unies sera totalement fermée entre le 21 et le 27 août.

La fin des travaux sur ce tronçon est prévue pour fin décembre.