Poursuite d'un temps gris et sec ce mardi

Dans la nuit de mercredi à jeudi, on surveillera une faible perturbation qui pourrait apporter quelques averses hivernales sur le pays. La situation est encore incertaine mais il pourrait temporairement s’agir de pluie sur l’ouest, de neige ou de neige fondante partout ailleurs mais dans des quantités à priori faibles. On se méfiera d’un peu de verglas possible. Situation qui restera à surveiller.

Jeudi, la perturbation quitte assez vite le pays par le sud et laissera la place à un ciel enfin morcelé qui donnera de belles éclaircies sur l’ouest et peut-être le centre, le ciel restant couvert au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le vent passe au nord, il se renforcera légèrement au littoral. Les températures remonteront sensiblement : encore 0°C sur les plus hauts reliefs et de 7°C pour le centre en fin de journée.

Vendredi, retour à une météo sèche avec des éclaircies plutôt sur l’ouest et le centre, maxima de -1 à +4°C.