Pourrons-nous observer la conjonction de Mars et Jupiter ce 29 mai ?

Deux astres vont se réunir en conjonction ce week-end : Mars et Jupiter seront visibles très proches l’une de l’autre le 29 mai.

Quelques semaines après que le monde a été témoin d’une éclipse lunaire totale et de la célèbre Lune de Sang, voici que Mars et Jupiter vont nous offrir un nouveau spectacle.

Le 25 mai, les deux planètes étaient en approche l’une de l’autre (de notre point de vue sur la Terre) et la Lune a fait un petit coucou au couple pour former un trio lumineux dans le ciel.

Ce sera le dimanche 29 mai à l’aube que Jupiter et Mars seront au plus proche et formeront une conjonction toujours impressionnante, même si elle n’est pas si rare. Comme la Nasa l’explique : "Bien sûr, les deux planètes ne sont pas vraiment proches l’une de l’autre. Elles sont simplement alignées de notre point de vue ici sur Terre".