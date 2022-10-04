Чи зможемо ми кататися на ковзанах цієї зими? | Pourra-t-on patiner cet hiver?

Це питання задають собі багато бельгійців, адже наприкінці року у великих містах часто встановлюють тимчасову ковзанку. Він відкривається лише на кілька тижнів, часто поруч із різдвяним ярмарком.

Але цього року, як відомо, витрати на енергоносії різко зросли. А щоб підтримувати температуру ковзанки, потрібно багато енергії.

Тому цього року деякі міста кажуть "стоп". Традиційної ковзанки не буде у Верв’є, Ла-Лув’єрі, Турне… Те саме рішення у Фландрії, наприклад у Тюрнауті…

Щоб уникнути розчарувань, деякі міста вирішили замінити "льодову" ковзанку на роликову доріжку.

Цієї зими ми збираємось одягнути старі добрі 4-колісні ковзани в Генті, Монсі, Хюї...

Це час року, коли міста мають визначитися. Деякі ще борються. Як Намюр. Інші вирішили, що б не коштувало, облаштують ковзанку, як і в інші роки. Ви знайдете один у Шарлеруа та в Брюсселі. У столиці щойно впало рішення.