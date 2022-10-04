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Чи зможемо ми кататися на ковзанах цієї зими? | Pourra-t-on patiner cet hiver?

hier à 17:15Temps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Це питання задають собі багато бельгійців, адже наприкінці року у великих містах часто встановлюють тимчасову ковзанку. Він відкривається лише на кілька тижнів, часто поруч із різдвяним ярмарком.

Але цього року, як відомо, витрати на енергоносії різко зросли. А щоб підтримувати температуру ковзанки, потрібно багато енергії.

Тому цього року деякі міста кажуть "стоп". Традиційної ковзанки не буде у Верв’є, Ла-Лув’єрі, Турне… Те саме рішення у Фландрії, наприклад у Тюрнауті…

Щоб уникнути розчарувань, деякі міста вирішили замінити "льодову" ковзанку на роликову доріжку.

Цієї зими ми збираємось одягнути старі добрі 4-колісні ковзани в Генті, Монсі, Хюї... 

Це час року, коли міста мають визначитися. Деякі ще борються. Як Намюр. Інші вирішили, що б не коштувало, облаштують ковзанку, як і в інші роки. Ви знайдете один у Шарлеруа та в Брюсселі. У столиці щойно впало рішення.

 

 

Patins ou rollers cet hiver? Les villes font leur choix!

 

A la fin de l’année, pas mal de grandes villes installent une patinoire éphémère. Elle n’ouvre que quelques semaines, souvent à côté d’un marché de Noël.

Mais cette année, les coûts de l’énergie explosent, et pour préserver la température d’une patinoire, il faut énormément d’énergie.

Alors certaines villes disent " stop " .  La traditionnelle patinoire ne sera pas présente à Verviers, La Louvière, Tournai…Même décision en Flandre, à Turnhout. Pour ne pas faire de déçus, certaines villes ont décidé de remplacer la patinoire "en glace" par une piste de rollers.

Cet hiver, on va chausser les bons vieux patins à quatre roues à Gand, à Mons, à Huy…A Namur peut-être? La "capitale wallonne" se tâte encore. 

D’autres villes ont décidé que, quoi qu’il en coûte, elles installeraient bien une patinoire comme les autres années. Vous en trouverez une à Charleroi et à Bruxelles. La décision vient de tomber dans la capitale, connue pour ses "Plaisirs d'Hiver".

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