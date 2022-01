Pourra-t-on bientôt faire repousser les membres amputés ? C’est déjà le cas pour les grenouilles !

Un espoir incroyable pour des millions de personnes qui ont perdu un membre : des grenouilles arrivent à faire repousser leurs jambes amputées avec un cocktail spécifique de 5 médicaments.

Des chercheurs de l’Institut Wyss de l’Université Harvard et de l’Université Tufts ont annoncé, dans le journal scientifique science, qu’ils ont réussi à faire repousser les jambes amputées de grenouilles africaines à griffes (Xenopus laevis) grâce à un mélange de cinq médicaments différents.

Comme l’explique CNN, les 100 grenouilles ont été placées dans un petit dôme en silicone et les scientifiques ont appliqué la concoction des 5 médicaments sur leurs moignons amputés. Le mélange de médicaments a été appliqué pendant 24 heures sur les moignons et il a fallu ensuite attendre 18 mois pour que le membre repousse et redevienne pleinement fonctionnel.