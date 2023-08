Pourquoi ZZ Top ne prendra jamais sa retraite

Dans une nouvelle interview accordée à Ultimate Classic Rock, Billy Gibbons, le leader de ZZ TOP, a été interrogé sur la manière dont lui et les autres membres du groupe aborderaient une éventuelle tournée d’adieu le moment venu.

Il a répondu : "J’emprunte la conversation à un échange que j’ai eu avec Keith Richards. Il m’a dit : "Mec, si nous avons la chance de suivre les paroles de Muddy Waters, il a dit : "Fais-le jusqu’à ta mort". Bien sûr, c’est ce que Muddy Waters a eu la chance de faire. Il a joué jusqu’à la fin. Nous devrions donc avoir de la chance, je suppose".

En septembre dernier, Billy Gibbons avait déclaré à Classic Rock que lui et le batteur Frank Beard avaient discuté de leurs projets d’avenir après la mort "totalement inattendue", en juillet 2021, de leur compagnon de longue date, le bassiste Dusty Hill.

"Bien que Dusty ait déjà eu quelques soucis, il semblait rebondir à chaque fois", a déclaré Gibbons. "En fait, lorsque nous nous sommes préparés pour la tournée, nous avons planifié une répétition de sept jours et tout s’est déroulé comme prévu. Dusty n’était pas vraiment mal jusqu’à ce que nous arrivions à la première représentation. Nous avons passé la soirée, mais je voyais bien qu’il n’était pas à 100%. Finalement, il a dit : "J’aimerais prendre un moment pour aller voir le médecin et voir si nous pouvons trouver une solution à ce qui me met dans cet état". Il est retourné au Texas et a pris rendez-vous avec le médecin. Ce soir-là, il s’est endormi et c’était… l’extinction des feux. C’était juste… c’était totalement inattendu".

En ce qui concerne la décision de ZZ TOP d’engager Elwood Francis, le technicien guitare de longue date du groupe, qui a travaillé avec ZZ TOP pendant plus de deux décennies, pour remplacer Dusty Hill, Gibbons a déclaré : "C’était une réalité inattendue qui m’est tombée dessus, mais qui m’a aussi permis de me concentrer et d’être sérieux avec Mister Beard. Et tous les deux, nous avons convenu que pour honorer l’héritage du groupe, nous pensions qu’il serait plus approprié d’essayer de reprendre le flambeau et de continuer, plutôt que de jeter l’éponge. Et heureusement, avec l’arrivée d’Elwood Francis, cette possibilité est devenue réalité. Et nous voilà aujourd’hui en train de nous amuser sur scène comme jamais auparavant".

ZZ TOP a donné son premier concert après la mort de Hill le 30 juillet 2021 à Tuscaloosa, en Alabama.

Elwood Francis a fait ses débuts sur scène avec ZZ TOP le 23 juillet 2021 au Village Commons à New Lenox, Illinois, après que Dusty Hill ait été contraint de retourner au Texas pour régler un problème de hanche.

Ce dernier avait quant à lui rejoint ZZ TOP un an après sa formation en 1969.