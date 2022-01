Pourquoi y a-t-il un gratte-ciel en plein milieu de Varsovie ?

Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Staline est dans le camp des vainqueurs, mais désire montrer la puissance et le bien-fondé du communisme face à ses alliés – bientôt ennemis — capitalistes. Symboles ultimes de la modernité, les tours ont fleuri partout en Amérique depuis les années 20. Pour Staline, c’est très clair, il faut que l’URSS rattrape son retard en matière d’architecture, et surpasse même les Américains. La course au gratte-ciel est lancée.

Or, en 1947, la ville de Moscou fête ses 800 ans. Quel plus beau cadeau que d’y planter 8 majestueuses bougies, 8 gratte-ciel imposants qui feront entrer la capitale soviétique dans le 20e siècle ? Entre 1947 et 1950, sept chantiers sont lancés. Le dernier building sera inauguré en 1957. Le huitième ne sortira finalement jamais de terre. Les Moscovites surnommeront cet ensemble de tours, "les sept sœurs".