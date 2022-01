Pourquoi y a-t-il tant de tensions envers les agents de gardiennage ?

Le métier d’agent de gardiennage se complique de plus en plus avec la crise sanitaire. Dans les journaux de VivaCité ce matin, vous avez entendu Benjamin, agent depuis 5 ans dans un centre commercial à Charleroi. Il explique qu’il est de plus en plus fréquent pour ses collègues et lui d’être victimes d’agressions verbales ou physiques parce qu’ils rappellent les règles sanitaires à appliquer. Même si lui arrive toujours à faire le vide en rentrant chez lui, il raconte que certains de ses collègues souffrent psychologiquement de cette situation.

Pourquoi tant de tensions envers les agents de gardiennage ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".