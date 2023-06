Pourquoi y a-t-il plus de turbulences en avion aujourd'hui qu'il y a 40 ans ?

Dans une étude publiée par Geographical Research Letters, Mark Prosser, chercheur doctorant à l'Université de Reading (Royaume-Uni) souligne l'augmentation de ce type de phénomènes, notamment lorsqu'ils sont identifiés comme sévères.

La hausse est de l'ordre de 55% entre 1979 et 2020 pour l'un des trajets les plus fréquentés, celui de l'Atlantique Nord. La durée totale annuelle des turbulences graves est passée de 17,7 heures en 1979 à 27,4 heures en 2020. La progression est moins marquée pour les turbulences dites modérées ( 37%) et légères (+17%).

Obtenus après l'analyse de turbulences enregistrées au cours des quatre dernières décennies, ces résultats sont d'autant plus intéressants que l'on ne parle ici que des turbulences survenant en ciel clair, c'est-à-dire celles qui surprennent les pilotes parce qu'il n'y a pas d'orage ou de gros nuages.

L'étude confirme le rôle du réchauffement climatique sur la fréquence des turbulences.Précisément, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre qui perturbe les vols en provoquant davantage de changements soudains dans la vitesse ou la trajectoire du vent.