Pourquoi y a-t-il des marges dans les cahiers ?

Les cahiers ont-ils des marges pour écrire son nom ou la date ? Et bien non !

Avec l’invention de l’imprimerie par Gutenberg en 1450, le monde et surtout les bibliothèques ont commencé à se remplir de textes et de livres pour le plus grand bonheur de tous ceux qui aiment lire et apprendre mais aussi... des rats !

Pour les rongeurs, le papier, c’est délicieux. Plus ils mangeaient de papier, plus les mots disparaissaient et moins on savait lire.

Voilà pourquoi on trouve des marges dans les livres, les magazines, les journaux, même les bloc-notes.

Aujourd’hui, on trouve moins de souris et de rats dans les bibliothèques. Mais les marges sont restées. Elles servent aussi à écrire une réflexion personnelle, un commentaire, faire un dessin ou encore noter un contrôle.