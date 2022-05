Pourquoi vous pourriez voir des gens jardiner nus ce samedi 7 mai ?

Le samedi 7 mai, les nudistes du monde entier vont se dévêtir pour bêcher leurs jardins, à l’occasion de la Journée mondiale du jardinage nu. Organisé chaque premier samedi du mois de mai depuis 2005, cet événement insolite a pour objectif de favoriser la communion entre l’homme et la nature, et surtout, s’accepter tel que l’on est ! Vous ne connaissez pas ? L’Internet Show vous explique.

Cette fête a été créée par Mike Storey et Jacob Gabriel en tant que projet collaboratif sur la liberté du corps en 2005. Une fois que l’idée a été présentée au public, elle a rapidement gagné du terrain et a commencé à se développer de manière presque organique. Maintenant, elle est célébrée par les nudistes du monde entier.

Organisée chaque premier samedi du mois de mai depuis 16 ans, cette journée fait de plus en plus d’adeptes à travers le monde. Le but, c’est avant tout de se reconnecter avec la nature. La célébration « World Naked Gardening Day » était organisée initialement en septembre, avant de « migrer » vers le printemps, saison idéale pour jardiner en tenue d’Adam ou d’Ève.

Grâce à Internet, l’événement gagne en popularité chaque année et rassemble de plus en plus de monde, en témoigne la popularité du mot clic #wolrdnakedgardeningday sur les réseaux sociaux. C’est même devenu une vraie tendance ! Sur Youtube, on trouve même des petits conseils à respecter pour que votre journée mondiale du jardinage nu se déroule en toute sécurité.

Ça vous tente ? Pour célébrer la journée mondiale du jardinage nu, comme son nom l’indique, il suffit de planter des tomates fraîches ou d’entretenir vos fleurs dans votre costume de naissance sous le doux soleil printanier et estival du mois de mai. Pensez à vous enduire de crème solaire si vous ne voulez pas vous retrouver de la même couleur que vos tomates.

